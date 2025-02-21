Bolu'da hafif kar yağışı (3)

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı sürerken, Bolu Dağı'nın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde bir TIR'ın makaslaması sonucu yolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Ankara yönüne gidecek araçlar Kaynaşlı gişelerinden Anadolu Otoyolu'na yönlendirilirken, Karayolları, polis ve jandarma ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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