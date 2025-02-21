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        Su kanalına düşen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        DÜZCE'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 21:48 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:50
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        Su kanalına düşen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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        DÜZCE’de kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına devrildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında eski Yığılca yolu Tokuşlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yığılca istikametine gitmekte olan Samet Yıldız (35) yönetimindeki 81 ACE 973 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına devrildi. Sürücü Samet Yıldız ters dönen otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazadan yara almayan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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