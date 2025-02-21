Su kanalına düşen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza, saat 19.30 sıralarında eski Yığılca yolu Tokuşlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yığılca istikametine gitmekte olan Samet Yıldız (35) yönetimindeki 81 ACE 973 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına devrildi. Sürücü Samet Yıldız ters dönen otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazadan yara almayan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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