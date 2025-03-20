Düzce'de 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 20.30 sıralarında Nusrettin Mahallesi General Ziya Sokak üzerindeki bir evde çıktı. Adem Çimen’e ait 2 katlı müstakil evin üst katında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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