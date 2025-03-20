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        Düzce'de 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

        DÜZCE'de, iki katlı müstakil ev, sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:27 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:30
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        Düzce'de 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        DÜZCE’de, iki katlı müstakil ev, sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 20.30 sıralarında Nusrettin Mahallesi General Ziya Sokak üzerindeki bir evde çıktı. Adem Çimen’e ait 2 katlı müstakil evin üst katında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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