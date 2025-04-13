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        Taksiciler, buldukları küçük çocuğu ailesine ulaştırdı

        DÜZCE'deki üzeri çamurlu ve ıslak, sokakta tek başına yürüyen 3 yaşındaki çocuğa, taksi durağındaki şoförler sahip çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 09:41 Güncelleme: 13.04.2025 - 09:45
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        Taksiciler, buldukları küçük çocuğu ailesine ulaştırdı
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        DÜZCE’deki üzeri çamurlu ve ıslak, sokakta tek başına yürüyen 3 yaşındaki çocuğa, taksi durağındaki şoförler sahip çıktı. Taksi şoförleri yeni kıyafetler alıp, karnını doyurdukları küçük çocuğu, polis aracılığıyla ailesine ulaştırdı.

        Düzce Valiliği’nin yanında bulunan taksi durağında çalışan şoförler, sokakta 3 yaşında bir çocuğun tek başına gezdiğini fark etti. Taksiciler, üzerindeki kıyafetleri çamurlu ve ıslak olan küçük çocuğu durağa getirdi. Burada küçük çocuğu ısıtıcıyla ısıtan ve yemek alan taksici esnafı, ardından ona yenif kıyafetler alıp, giydirdi. Taksicilerin ihbarı üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri gelerek küçük çocuğun kimliğini tespit edip, kısa sürede ailesine ulaştı. Ekipler, tarafından alınan çocuk, ailesine teslim edildi.

        Taksi şoförlerinden Halil İlhan, “Çocuk gidiyordu. Sahipsiz ve kayıp olduğu belliydi. Arkadaşlarımız biraz takip ettiler. Yanında annesi veya babası var mı diye baktılar. Bulamayınca biz çocuğu alıp, durağımıza getirdik. Üstü, başı perişandı. Hemen yeni kıyafetler aldık. Bir de karnının aç olduğunu düşündük. Isıtıcıyı da yaktık. Sonra polisler geldi ve hemen ailesini buldular. Ailesine teslime ettik” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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