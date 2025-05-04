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        Düğün konvoyundaki araçları yoldan kaldıran polis, davet üzerine halaya katıldı

        DÜZCE'de bir düğün merasimi sırasında düğüne katılan misafirler araçlarını ana yolu kapatacak şekilde park etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 23:38 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:40
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        Düğün konvoyundaki araçları yoldan kaldıran polis, davet üzerine halaya katıldı
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        DÜZCE’de bir düğün merasimi sırasında düğüne katılan misafirler araçlarını ana yolu kapatacak şekilde park etti. Yoldan geçemeyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden trafik polisi yolun açılmasını sağladıktan sonra düğün sahiplerinin ısrarı üzerine halay çekti.

        Akşam saatlerinde Ağa Mahallesi’nde düzenlenen düğün merasiminde, bazı davetliler araçlarını ana yolu kapatacak şekilde park etti. İhbar üzerine olay yerine giden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, düğün esnasında yolu kapatan araçların plakalarını anons ederek araç sahiplerini araçlarını kaldırmaları yönünde uyardı. Yolun açılmasının ardından düğün sahipleri polis memurunu halaya davet etti. Düğün sahiplerinin ısrarı üzerine halaya katılan trafik polisi başında kaskı ile çalan müzik eşliğinde eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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