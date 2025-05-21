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        Motosikletin çarptığı babaannenin ardından torunu da öldü

        DÜZCE'de, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Fatma Küpküç'ün (60) ardından torunu Egemen Küpküç (7) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:00
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        Motosikletin çarptığı babaannenin ardından torunu da öldü
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        DÜZCE’de, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Fatma Küpküç’ün (60) ardından torunu Egemen Küpküç (7) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Akçakoca yolunun Karaca Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden İran uyruklu Salar Zare Glahecheh yönetimindeki 81 MA 0082 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Küpküç ve torunu Egemen Küpküç’e çarptı. Babaanne ve torunu yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatma Küpküç’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Egemen Küpküç ile motosiklet sürücüsü Glahecheh ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma Küpküç’ün cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

        Hastanede tedavi süren yaralılardan Egemen Küpküç de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Galeri

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