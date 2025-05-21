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        Düzce - Kafkas kökenli Düzceliler, Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılında yürüyüş düzenledi

        DÜZCE'deKafkas kökenli vatandaşlar, 21 Mayıs 1864 yılında Kafkasya'dan sürgün edilen ve sürgün sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiği Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılında yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 21.05.2025 - 23:18
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        Düzce - Kafkas kökenli Düzceliler, Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılında yürüyüş düzenledi
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        DÜZCE’deKafkas kökenli vatandaşlar, 21 Mayıs 1864 yılında Kafkasya’dan sürgün edilen ve sürgün sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiği Çerkes Sürgünü’nün 161’inci yılında yürüyüş düzenledi.

        Çerkes Sürgünü sonrası Düzce’ye yerleşen Kafkas kökenli vatandaşlar, Çerkes Sürgünü’nün 161’inci yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 300 kişilik grup, Uzunmustafa Mahallesi ile Cedidiye Camii arasında Türk, Çerkes ve Abhaz bayrakları ile yürüyerek sürgüne dikkat çekti. Yürüyüş Cedidiye Meydanı’nda son bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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