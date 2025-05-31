–CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletin getirdiğini millet götürür. Asker götüremez, darbeci götüremez. Peki, ne yapacağız? Susacak mıyız? Hayır. Durmayacağız. Gerekirse uyumayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce'de Anıtpark'ta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla miting alanını dolduran vatandaşlar, Özel'e sevgi gösterilerinde bulundu. Sabah 06.10'da il başkanının telefonuyla uyandığını belirten Özel, şunları söyledi: "Televizyonları açtık ve yeni bir operasyon dalgasından haberdar olduk. Operasyonu cumartesi yapıyorlar. Niye? Borsa düşmesin, dolar fırlamasın diye. Borsa ne ister? Dolar ne ister? Yatırımcı ne ister? Güven ister, huzur ister, hukuk devleti ister. Yaptığın işe güveniyorsan neden çarşamba öğlen değil de cumartesi sabah yapıyorsun? Yaptığın iş kanuni olsa, hukuki olsa savunulacak tarafı olsa, hafta sonu sabahın köründe çıkıp da bu yapmazsın. Bakın Düzce'den Türkiye'ye ilan ederiz ki bu iftiraları atan kişi, Aziz İhsan Aktaş. Bu kişi, 'bu belediyelerde bu ihaleleri aldı' diye belediye başkanlarımızı içeri alıyorlar. Bakın Yargıtay'ın, Türk Hava Yolları'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi ihalesini bu almış. Devlet Hava Meydanları'nın elektrik üretimi anonim şirketinin ihalelerini bu almış. Trabzon Büyükşehir AK Parti'de, Şanlıurfa Büyükşehir geçen dönem AK Parti'de. Elazığ Belediyesi, İstanbul Bahçelievler Belediyesi, 20 farklı ildeki kamu hastaneleri, Haliliye Belediyesi, Isparta Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi hepsinin ihaleleri bu kişide. Ama bizim belediye başkanlarımıza 'neden bu kişi ihaleyi almış' diyorlar. Türkiye'de bu ihalelere gidebilen belli başlı firma var. Biri giriyor, biri çekiliyor, biri alıyor, biri devriliyor. Ama en sonunda en büyük yerleri yönetenler, ihalesini alanlar, CHP'den aldıysa bizim başkan suçlu oluyor. Bu adam serbest kalıyor. Aylardır at iftirayı çık dışarıya. Çünkü bir tek amaç var. Amaç hukuk değil."