İşçi servis minibüsleri çarpıştı; 8 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu İhsaniye Sapağı mevkisinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle bölünmüş yolda Ankara yönüne giden Şamil K. idaresindeki 81 ADG 017 işçi servis minibüsü önünde giden Murat Ö. yönetimindeki 81 ABY 907 plakalı işçi servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada iki araçta bulunan 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

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