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        İşçi servis minibüsleri çarpıştı; 8 yaralı

        DÜZCE'de yol çalışması nedeniyle bölünen yolda işçi taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:40
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        İşçi servis minibüsleri çarpıştı; 8 yaralı
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        DÜZCE’de yol çalışması nedeniyle bölünen yolda işçi taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 8 işçi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu İhsaniye Sapağı mevkisinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle bölünmüş yolda Ankara yönüne giden Şamil K. idaresindeki 81 ADG 017 işçi servis minibüsü önünde giden Murat Ö. yönetimindeki 81 ABY 907 plakalı işçi servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada iki araçta bulunan 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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