Hilal Tepe projesinde çalışmalar sürüyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde hayata geçirilecek Hilal Tepe projesinde çalışmalar devam ediyor.

Yaka Mahallesi'nde toplam 180 dönüm alan üzerine kurulacak projede, kafeteryalar, dinlenme alanları, piknik alanlarının yanı sıra futbol, voleybol ve çocuk oyun alanları yer alacak.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, AA muhabirine, projenin ilçe için önemli olduğunu söyledi.

Projeye ilişkin bilgi veren Koloğlu, şunları kaydetti:



"Hilal Tepe adı üstünde 16 hilalden oluşan bir projemiz. Her hilal tarihimizdeki devlet büyüklerini sembolize ediyor. Tarihteki devlet büyüklerimizin yaptığı faaliyetlerin açıklamalarının olduğu kısa tarihi bilgi de vereceğiz. İnsanlar buraya geldiğinde tarihi atmosferi yaşayacak.



Projemizde 55 metre genişliğinde bir şelale olacak. Bunun akabinde süs havuzları, değirmenler, kafeler, teraslar ve kamelyalar olacak. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde temiz hava alma imkanı bulacak, restoranlar ve kafeler vatandaşlarımızın hizmetinde olacak."

Koloğlu, projede bölgenin "en büyük" spor kompleksinin olacağını aktararak, yürüyüş parkurları ve hayvanat bahçesi gibi çalışmalarının da olduğunu dile getirdi.



Bölgenin rafting merkezi olduğuna işaret eden Koloğlu, "Rafting yapmaya gelen yerli ve yabancı turistlerimizi en kısa sürede burada ağırlayacağız. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi metropol kentler arasında 2 saatlik mesafede olmamızı da avantaj olarak görüyoruz. Burası, temiz hava almak için bölgemizi tercih edecek misafirlerimizin gözde mekanlarından biri haline gelecek." ifadelerini kullandı.

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