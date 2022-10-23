Sahildeki atık malzemeler meslek liselilerin elinde sanata dönüşüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahildeki atık malzemeler meslek liselilerin elinde sanata dönüşüyor

AA

Sahildeki atık malzemeler meslek liselilerin elinde sanata dönüşüyor

DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ - Düzce'de öğretmenlerinin sahilden topladığı taş ve deniz kabukları ile ağaç parçalarını işleyen meslek lisesi öğrencileri, atık malzemelerden sanatsal ürünler yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Teknolojisi Bölümü öğretmenleri, "Temiz bir dünya" sloganıyla sahilde atık halde bulunan taş ve deniz kabukları ile ağaç parçalarını toplayarak öğrencileriyle çalışma yapmak istedi.

Öğretmenleri tarafından toplanan taş ve deniz kabuklarını boyayarak insan ve hayvan figürleri oluşturan, ağaç parçalarından da çeşitli sanatsal ürünler ortaya çıkaran öğrenciler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Sergilerde satılan ürünlerin geliri ise atölye ile öğrencilere malzeme temininde kullanılıyor. Çevrelerinden sipariş de alan öğrenciler, tasarımları sayesinde gelir kazanıyor.

- "Sanatsal yönden bakışları çok değişti"

El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Hatice Kaya, AA muhabirine, atıl durumdaki malzemelerin geri kazanılmasıyla ortaya çok güzel bir sanatın çıktığını anlattı.

Öğrencilerin konuya duyarlı yaklaşarak güzel tepki gösterdiklerini ifade eden Kaya, "Denizden ağaç dalları, ahşap parçaları, deniz kabukları, yüzeyi düzgün taşları topluyoruz ve bunları bir araya getirerek elimizden geldiğince tasarıma dönüştürüyoruz. Öğrencilerimizin tepkisi çok güzeldi. Yapabildikleri tasarımlar ortaya çıktıkça yaptıklarının değerinin ve kıymetinin farkına vardılar. Sanatsal yönden bakışları çok değişti." dedi.

Kaya, çalışmalara geçen yıl başladıklarını, bu yıl aynı şekilde devam ettiklerini belirterek, "Tabi öğrencilerimiz geçen yıla göre daha gelişmiş ve zengin şekilde bakıyor tasarımlara. Doğayla insanı, sanatla birleştirdiğiniz zaman çok güzel şeylerin ortaya çıktığını görmüş durumdalar şu anda." diye konuştu.

- "Çok zevkli çalışmalar ortaya çıkıyor"

El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Buket Büyükyonga (44) da denizden toplanan malzemelere insan ve hayvan figürleri çizilince değişik tasarımların ortaya çıktığını söyledi.

Geri dönüşümün sürekli olarak kalıcı hale gelmesi gerektiğini aktaran Büyükyonga, "Bizim burada öğrencilerimize yaptığımız işlem sadece tasarım değil. Geri dönüşümü nasıl başlatırız ve kullanışlı hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Ekonomik yönlerini de düşünüyoruz bu işin. Çocuklar ekonomik olarak tasarımları dönüştürebilmeyi bu yolla öğrenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Büyükyonga, taş boyama işleminin el sanatlarında önemli yeri olduğunu belirterek, "Çok zevkli çalışmalar ortaya çıkıyor. Taş boyamanın yanı sıra ahşap boyama da yaparak ikisini çok güzel tasarımlara dönüştürüyoruz. Çevreden bakıldığı zaman taş boyamayı çok kolay sanıyorlar. Fırçayla, dizaynıyla ve çizimiyle aslında gerçekten temel tasarım bilgisi gerektiren bir iş olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yaptıkları ürünleri sergide satışa sunduklarını ifade eden Büyükyonga, öğrencilerin boya ve fırça masraflarını çıkardıklarını söyledi.

Çok fazla talebin olduğunu dile getiren Büyükyonga, öğrencilerin de çevrelerinden sipariş olursa yapıp satabildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)KAHVEDE ÇİFTE CİNAYET; BABASINI VURANI ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHVEDE ÇİFTE CİNAYET; BABASINI VURANI ...
Kahvede çifte cinayet; babasını vuranı öldürdü
YEREL HABERLER Kahvede çifte cinayet; babasını vuranı öldürdü
Düzce'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Düzce'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
(Görüntülü) HÜRKUŞ VE ATAK HELİKOPTERİNDE KULLANILACAK SİLAHLAR TANITILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HÜRKUŞ VE ATAK HELİKOPTERİNDE ...
Hürkuş ve Atak helikopterinde kullanılacak silahlar tanıtıldı
YEREL HABERLER Hürkuş ve Atak helikopterinde kullanılacak silahlar ...
Hilal Tepe projesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Hilal Tepe projesinde çalışmalar sürüyor
Kedi, peşindeki köpeklerden polis aracına girerek kurtuldu
YEREL HABERLER Kedi, peşindeki köpeklerden polis aracına girerek ...
(Görüntülü) KEDİ, PEŞİNDEKİ KÖPEKLERDEN POLİS ARACINA GİREREK KURTULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) KEDİ, PEŞİNDEKİ KÖPEKLERDEN POLİS ARACINA ...
Düzce Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Düzce Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.