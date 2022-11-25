Öz Ağaç-İş'ten Düzce'de depremden etkilenen üyelerine yemek takımı desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öz Ağaç-İş'ten Düzce'de depremden etkilenen üyelerine yemek takımı desteği

AA

Öz Ağaç-İş'ten Düzce'de depremden etkilenen üyelerine yemek takımı desteği

DÜZCE (AA) - Öz Ağaç-İş, Düzce'deki depremde mutfak eşyaları zarar gören üyelerine yemek takımı gönderdi.

Sendikanın Genel Başkanı Tuncay Dolu, AA muhabirine, kentte mobilya fabrikasında çalışan üyelerinin taleplerini hızlıca yerine getirdiklerini söyledi.

Fabrikada 550 üyelerinin olduğunu anımsatan Dolu, "Diğer çalışanları da ayırmadık, onları da ekledik. Toplamda 750 kişiye dağıtım yaptık. 400 bin liralık malzeme dağıtıyoruz. Genelde mutfak eşyaları kırılmış ve dolaplar devrilmiş. Arkadaşlarımız bu konuda talepte bulundular. Biz de katkı olması açısından mutfak malzemeleri dağıtıyoruz." diye konuştu.

Sendikaya teşekkür eden fabrikanın genel müdürü Faruk Şahin, "Zor günde gerçekten hasar gören ev gereçleri bir ihtiyaçtı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) - DEPREMDE CAM ATÖLYESİNDEKİ 20 TON CAM PARÇALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - DEPREMDE CAM ATÖLYESİNDEKİ 20 TON CAM ...
Düzce'de çadırlarda kalan depremzedeler yaşadıklarını anlattı:
YEREL HABERLER Düzce'de çadırlarda kalan depremzedeler yaşadıklarını ...
Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (6)
YEREL HABERLER Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (6)
Düzce'de depremzedelerin yemek ihtiyacı Türk Kızılay koordinasyonunda karşılanıyor
YEREL HABERLER Düzce'de depremzedelerin yemek ihtiyacı Türk Kızılay ...
Düzce'de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Düzce'de depremden etkilenen binalarda hasar tespit ...
(Görüntülü) HASARLI YAPILARIN YIKIMI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HASARLI YAPILARIN YIKIMI İÇİN ...
(Görüntülü) İNŞAATTAN DEMİR ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, POLİSİN TAKİBİ SIRASINDA OTOMOBİLİ TERK EDİP KAÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İNŞAATTAN DEMİR ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, POLİSİN ...
Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (5)
YEREL HABERLER Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (5)
(Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN SARIDERE KÖYÜNÜN CAMİSİ İÇİN İÇİN YIKIM KARARI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN SARIDERE KÖYÜNÜN ...
Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (4)
YEREL HABERLER Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (4)
(Görüntülü) BAKAN SOYLU,DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU,DEPREM BÖLGESİNDEKİ ...
Bakan Soylu, depremin merkez üssü Gölyaka'da esnaf ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, depremin merkez üssü Gölyaka'da esnaf ...
Düzce'de depremde minberi yıkılan camide cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Düzce'de depremde minberi yıkılan camide cuma namazı ...
Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (2)
YEREL HABERLER Düzce'de depremin yaraları sarılıyor (2)
Düzce'deki Cumayeri Ortaokulunda geçici olarak ikili eğitime geçilecek
YEREL HABERLER Düzce'deki Cumayeri Ortaokulunda geçici olarak ikili ...
AK Parti'li Keşir'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması:
YEREL HABERLER AK Parti'li Keşir'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı ...
(Görüntülü)DÜZCE&#039;DE DEPREMİN YARALARI SARILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DÜZCE'DE DEPREMİN YARALARI SARILIYOR
Düzce'deki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırılıyor
YEREL HABERLER Düzce'deki depremde yıkılan iş yerinin enkazı ...
Düzce'de konut stokunun yeni olması depremde can kaybının önüne geçti
YEREL HABERLER Düzce'de konut stokunun yeni olması depremde can ...
Düzce'de depremin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Düzce'de depremin yaraları sarılıyor
Gölcük Depremi'nde Sakarya'da olan çift, bu kez Düzce'de depremi yaşadı
YEREL HABERLER Gölcük Depremi'nde Sakarya'da olan çift, bu kez ...
Oğlu Gölcük Depremi'nde engelli kalan anne, Düzce'de bir kez daha korku yaşadı
YEREL HABERLER Oğlu Gölcük Depremi'nde engelli kalan anne, Düzce'de ...
Depremzedelerin soruları mobil iletişim araçlarında uzmanlarca yanıtlanıyor
YEREL HABERLER Depremzedelerin soruları mobil iletişim araçlarında ...
Düzce'de evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi çadırlarda ve spor salonlarında geçirdi
YEREL HABERLER Düzce'de evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.