Öz Ağaç-İş'ten Düzce'de depremden etkilenen üyelerine yemek takımı desteği

DÜZCE (AA) - Öz Ağaç-İş, Düzce'deki depremde mutfak eşyaları zarar gören üyelerine yemek takımı gönderdi.

Sendikanın Genel Başkanı Tuncay Dolu, AA muhabirine, kentte mobilya fabrikasında çalışan üyelerinin taleplerini hızlıca yerine getirdiklerini söyledi.

Fabrikada 550 üyelerinin olduğunu anımsatan Dolu, "Diğer çalışanları da ayırmadık, onları da ekledik. Toplamda 750 kişiye dağıtım yaptık. 400 bin liralık malzeme dağıtıyoruz. Genelde mutfak eşyaları kırılmış ve dolaplar devrilmiş. Arkadaşlarımız bu konuda talepte bulundular. Biz de katkı olması açısından mutfak malzemeleri dağıtıyoruz." diye konuştu.

Sendikaya teşekkür eden fabrikanın genel müdürü Faruk Şahin, "Zor günde gerçekten hasar gören ev gereçleri bir ihtiyaçtı." dedi.

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