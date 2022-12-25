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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşındığını bildirmediği eski evi için ödenen deprem yardımını iade etti

AA

Taşındığını bildirmediği eski evi için ödenen deprem yardımını iade etti

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Anaç, taşındığını bildirmediği eski evinin depremde hasar görmesiyle kendi hesabına gönderilen kira yardımını iade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince 23 Kasım'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışması sonucu Merkez'e bağlı Hacı Aliler köyünde yaşayan Anaç'ın hesabına 25 bin 350 lira kira yardımı yatırıldı.

Köyde kendi yaptığı evinde oturan Anaç, daha önce yaşadığı ve depremde hasar gören eski evi için yanlışlıkla hesabına para yardımı yapıldığını muhtar Fikri İş'in bildirmesiyle öğrendi.

Durumun anlaşılması üzerine nüfus müdürlüğünde adres değişikliği yaptıran Anaç, daha sonra bankaya giderek parayı gönderilen hesaba geri yatırdı.

- "Allah razı olsun devletimizden"

Düzce'de üçüncü kez depremi yaşayan Anaç, AA muhabirine, 23 Kasım'daki afette can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Köyde daha önce uzun yıllar oturduğu evinin depremde hasar alarak yıkıldığını anlatan Anaç, "Muhtarım ve yıkılan evin sahibi parayı çekemediğinden dolayı muhtarım burada oturduğumu bildiği için beni aradı; paranın yanlışlıkla benim adıma yattığını söyledi. Ben de 'Para benim değil, çekelim iade edelim.' dedim." ifadesini kullandı.

Anaç, nüfus kaydını aldırdıktan sonra parayı iade ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Muhtarımla bir gün uğraştık, Allah nasip etti geriye iade ettik. Hiç kimseye muhtaç olmadık, ihtiyaçlarım vardı ama Allah bu tür paraları nasip etmesin bize. 'Allah'ım başka yerden versin.' dedik. Muhtarım benimle sürekli ilgileniyor. Yaşımdan dolayı beni emekli yaptı ve yaşlılık aylığı da alıyorum. Allah razı olsun devletimizden."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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