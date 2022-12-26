Düzce'de kamyonun çarptığı elektrik direği halk otobüsünün üzerine devrildi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Çilimli ilçesinde, kamyonun geri manevra yaptığı sırada çarptığı beton elektrik direği, halk otobüsünün üzerine devrildi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CVK 396 plakalı zincir marketlere ürün taşıyan kamyon, Merkez Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği, yoldan geçen Çilimli Belediyesine ait 81 DJ 471 plakalı halk otobüsünün üzerine devrildi.

Yaralananın olmadığı kaza sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Direğin kaldırılmasının ardından otobüs, garaja götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü

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