Çilimli'de vatandaşlar riskli binalardan kurtulmak için yerinde kentsel dönüşüme destek verdi

DÜZCE (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'nin Çilimli ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm planına dahil olan vatandaşlar, deprem felaketine karşı kendilerini güvende hissedecekleri yeni ev ve iş yerlerine kavuşmayı heyecanla bekliyor.

12 Kasım 1999 Düzce depremindeki afette yapılarında hasar meydana gelen Çilimli'de, 23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından yol haritası çıkarılarak geçen ay çalışmalara başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çilimli Belediyesinin işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında kentsel dönüşüm planına dahil edilen vatandaşlar, rızaları alınarak prefabriklere yerleştirildi.

- "1999 öncesi yapılan yorgun binalar da kentsel dönüşüme giriyor"

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, AA muhabirine, son yaşanan depremde can kaybı olmadığını ancak bazı binalarda hasar oluştuğunu söyledi.

İlçenin "eski çarşı" diye tabir edilen bölgesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara, 12 Kasım 1999 Düzce depremleri ile 23 Kasım 2022'deki sarsıntıya şahitlik eden yorgun yapıların olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Özellikle bu binalar 1999 deprem yönetmeliğinden önceki şartlarla yapılmış. Olası başka bir depremde can kaybı olmadan kentsel dönüşüme girmelerine karar verdik." dedi.

Yavuz, inşaat çalışmalarının yer teslimleri yapıldıktan sonra yaklaşık 1 ay önce TOKİ aracılığıyla başladığını bildirdi.

Toplamda 198 hak sahibinin bulunduğu kentsel dönüşümün ilk etabının "eski çarşı"da devam ettiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu alanda 1 merkez cami, büyük meydan ve millet kütüphanemiz olacak, 79 konut, 119 dükkan ve 40 ofis inşa edilecek. Bu alanın dışında oluşturduğumuz bölgede ise 20 küçük sanayi sitesi dükkanı olacak. Bununla mahallelerimiz, köylerimizde zarar gören ve yine bu alanda depremden etkilenen vatandaşlarımız için ayrı bir TOKİ bölgesi oluşturuldu. Orada da 152 daire, 4 iş yeri, 8 ofisin bulunduğu konut alanı yapılacak. Bütün bu çalışmaların 300 gün içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz."

Yavuz, çalışmalara vatandaşların rızası alınarak başlandığını, bundan sonra bir etabı daha hayata geçirerek ilçe merkezindeki eski yapıları tamamen yenileyeceklerini kaydetti.

- "İnşallah yeni yerlerimize geçeceğiz, heyecanla bekliyoruz"

İlçe esnafından 53 yaşındaki Burhan Kazancı, yaklaşık 40 yıllık terzi olduğunu anlatarak, "Eski çarşıdaki iş yerim ahşap yapıydı. Son depremde hasar görünce yıkılarak kentsel dönüşüme başlandı. Daha sonra hemen bizi bu prefabriklere yerleştirdiler. Çalışmalardan çok memnunum. 'Seneye inşallah yeni dükkanlarınızda olursunuz.' dediler. Allah'ın izniyle bitince çok güzel olacak. Sabırsızlıkla yeni dükkanlarımıza geçmeyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İlçe merkezindeki prefabrikte lokantasını ailesiyle işletmeye devam eden 42 yaşındaki Ali Kazancı da "Eski çarşıdaki iş hanları depremde hasar görünce bu prefabriklere yerleştirildik. Kentsel dönüşüm devam ediyor, inşallah yeni yerlerimize geçeceğiz, heyecanla bekliyoruz. Yapanlardan, yardımcı olanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Evi kentsel dönüşüme girdiği için prefabrikte yaşamını sürdüren 58 yaşındaki Seher Ulcay, devletin, depremlerin yıkıma yol açtığı kentlerde neler yaptığını televizyonda her zaman izlediklerini ve sabırsızlıkla yeni evlerine geçmeyi beklediklerini söyledi.