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        Düzce'de sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:06
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        Düzce'de sis etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Bölgede Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.

        Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, trafik işaretleriyle sürücülerin yolda kontrollü ilerlemesini sağladı.

        Öte yandan Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis dronla görüntülendi.

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