Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de 12 Kasım 1999 depreminin 24. yılında anma programı düzenlendi

        Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin 24. yılında anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 20:22 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de 12 Kasım 1999 depreminin 24. yılında anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin 24. yılında anma programı düzenlendi.

        Kaynaşlı merkezli 7,2 büyüklüğündeki, 845 kişinin öldüğü ve 2 bin 678 kişinin yaralandığı afetin 24. yılında Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen anma programı öncesi Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Belediye Başkanı Faruk Özlü afet bilincini aşılayan çeşitli etkinliklerin yapıldığı stantları gezdi.

        Programın açılışında bir konuşma yapan Aslan, Düzce Depremi'nin Türkiye tarihinin büyük afetleri arasında yer aldığını belirterek, "Bu deprem 845 canımızı bizlerden koparırken büyük yıkımlara ve acılara sebep olmuştur. Büyük acılar yaşadık ama umudumuzu asla kaybetmedik. Yaşanan felaketi aşmak ve zarar gören şehrimizi yeniden inşa etmek için devletimizin ve hükümetimizin destek ve teşvikleriyle Düzceliler olarak var gücümüzle çalıştık." dedi.

        Ayşe Keşir, önce 17 Ağustos sonra da 12 Kasım'da meydana gelen depremlerle kentin yüzde 83'ünün yıkıma uğradığını dile getirerek, "Geçen 24 yıllık süreç içerisinde özellikle AFAD'ın kurulmasıyla yaşadığımız depremlerden çok şey öğrendik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem de gösterdi ki yapı stokumuzun iyi olması ve zemine, yönetmeliğe uygun binalar inşa etmemiz sayesinde çok şükür can kaybımız olmadı." diye konuştu.

        Faruk Özlü, görevlerinin depreme karşı dirençli şehirler inşa etmek olduğunu dile getirerek, bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

        AK Parti Düzce Milletvekili Öztürk ve CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Düzce Depremi'nin meydana geldiği saat 18.57'de saygı duruşunda bulunuldu.

        Daha sonra AFAD'ın deprem simülasyon tırına geçen Vali Aslan, Keşir, Özlü, Öztürk ve beraberindekiler afetin sarsıntısını deneyimledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Maganda damat arkadaşını vurdu!
        Maganda damat arkadaşını vurdu!
        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi

        Benzer Haberler

        Düzce Depremi'nin 24. yılında çocuklar, simülasyon tırında afetin sarsıntıs...
        Düzce Depremi'nin 24. yılında çocuklar, simülasyon tırında afetin sarsıntıs...
        Vali Aslan'dan 12 Kasım 1999 Düzce Depremi mesajı
        Vali Aslan'dan 12 Kasım 1999 Düzce Depremi mesajı
        Yığılca'da 50 fındık üreticisine "organik tarım" sertifikası verildi
        Yığılca'da 50 fındık üreticisine "organik tarım" sertifikası verildi
        Kıbrıs şehidinin anısına köyünde çeşme yaptırıldı
        Kıbrıs şehidinin anısına köyünde çeşme yaptırıldı
        Düzce depreminin 24'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi
        Düzce depreminin 24'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi
        12 Kasım Düzce Depremi'nin 24. yılında hayatını kaybedenler anıldı
        12 Kasım Düzce Depremi'nin 24. yılında hayatını kaybedenler anıldı