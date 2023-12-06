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        Düzce'de Cumhuriyet dönemini yansıtan kıyafetler sergileniyor

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Cumhuriyet dönemini yansıtan kıyafetlerin birebir örneklerinin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:52
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        Düzce'de Cumhuriyet dönemini yansıtan kıyafetler sergileniyor
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Cumhuriyet dönemini yansıtan kıyafetlerin birebir örneklerinin yer aldığı sergi açıldı.

        Gölyaka Halk Eğitimi Merkezinde giyim kurslarına katılanlar, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında dönemin kıyafet örneklerini sergilemek için yaklaşık 1 ay önce proje hazırladı.

        Bu çerçevede kursiyerler, 1923 yılından günümüze 10 yıllık periyotlar halinde Cumhuriyet dönemini simgeleyen kıyafetleri birebir dikti.

        Çalışmaların sonunda hazırlanan "Cumhuriyet'in İzleri" sergisi, Halk Eğitim Merkezi'nde sunuldu.

        Serginin açılışında konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sinan Kahraman, Cumhuriyet'in 100. yılında kursiyerlerin anlamlı bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü giyim kursları olarak Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 100 yıllık süreçteki kıyafet örneklerini göstermek istedik. 1923 yılından günümüze kadar olan süreçte 10 yıllık periyotlar halinde o dönemleri simgeleyen kıyafetleri seçerek birebir dikmeye çalıştık." diye konuştu.

        Protokol üyeleri tarafından kurdele kesiminin ardından sergi gezildi. Kursiyerler, hazırladıkları kıyafetlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

        Serginin açılışına, Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız, Belediye Başkanı Yakup Demircan, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Sedat Bika ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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