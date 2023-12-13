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        Düzce'de dereye yuvarlanan araçtaki 4 kişi kurtarıldı

        Düzce'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçta bulunan bir köpek ise öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 00:32 Güncelleme: 13.12.2023 - 01:01
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        Düzce'de dereye yuvarlanan araçtaki 4 kişi kurtarıldı
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        Düzce'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçta bulunan bir köpek ise öldü.

        Abbas Musa Öztürk idaresindeki 67 LA 745 plakalı hafif ticari araç, Koçyazı Mahallesi 2397. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaca Deresi'ne yuvarlandı.

        Yaklaşık 5 metrelik dereye yuvarlanarak ters dönen araçtaki sürücü ve yanında bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin dereye girerek halat uzatmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Araçtan çıkarılanlar olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

        Araçta Çivava cinsi köpek olduğunu öğrenen ekipler tekrar dereye girdi ancak boğulduğu tahmin edilen köpek kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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