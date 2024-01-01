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        Akciğer kanseriyle mücadele eden polise meslektaşlarından doğum günü ve yılbaşı sürprizi

        Düzce'de trafik polisleri akciğer kanserine yakalanan meslektaşları 49 yaşındaki Bülent Gürler'i doğum günü ve yılbaşı sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:11 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:27
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        Akciğer kanseriyle mücadele eden polise meslektaşlarından doğum günü ve yılbaşı sürprizi
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        Düzce'de trafik polisleri akciğer kanserine yakalanan meslektaşları 49 yaşındaki Bülent Gürler'i doğum günü ve yılbaşı sürprizi yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden meslektaşları Gürler'i doğum gününde yalnız bırakmadı.

        Yılbaşına denk gelen doğum gününde Gürler için pasta ve çiçek hazırlayan ekipler, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü binasından konvoy halinde ve sirenler çalarak çıktı.

        Gürler'i yaşadığı evin önünde alkışlarla karşılayan ekipler, hazırladıkları pastayı ve çiçeği takdim etti.

        Doğum gününü tebrik eden arkadaşlarının sürpriziyle duygulanan Gürler, gazetecilere, "Arkadaşlarım çok büyük bir sürpriz yaptı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Hepsinden Allah razı olsun. Beni çok mutlu ettiler, Rabbim de onları mutlu etsin. Rabbim yeni yılda herkese sağlık, sıhhat ve mutluluk versin." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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