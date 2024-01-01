Düzce Valisi Aslan, uygulama noktasında kolluk kuvvetlerinin yeni yılını tebrik etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yılbaşını görevi başında geçiren kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Vali Aslan, yılbaşı önlemlerini yerinde incelemek ve kolluk kuvvetlerinin yeni yılını tebrik etmek için Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Kaynaşlı ilçesi kesimindeki uygulama noktasın ziyaret etti.

Aslan'a burada İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kılıç eşlik etti.

Uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik eden Aslan, tatlı ikram etti.

- Sürücüler ve yolcuların da yeni yılını kutladı

Bölgede denetlenen araçlardaki sürücü ve yolcuların da yeni yılını kutlayan Aslan, çeşitli hediyeler verdi.

Aslan, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023'ün son dakikalarını yaşadıklarını belirterek, "2023 yılının şöyle kısa bir muhasebesini yaparsak güzellikler de yaşadık ama 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, şehitlerimiz, Gazze'de çocukların dramı gibi birçok bizi üzen gelişmeler de hafızalarımızda yer edindi. Her gün yeni bir başlangıç diyoruz. İnsanoğlu sürekli yenilikler geldiğinde güzellikler umut eder. Bizim de 2024 yılından umudumuz, gerek ülkemizde gerekse dünyada güzellikler, sağlık, huzur ve barış olsun, temennimiz budur." dedi.

Yılbaşını vatandaşların huzur içerisinde geçirmeleri için güvenlik güçleri ve ilgili tüm kamu görevlilerinin vazifelerinin başında yer aldığına dikkati çeken Aslan, "İçişleri Bakanlığımızın yılbaşı tedbirleri genelgesi çerçevesinde planlamamızı yaptık. Hem sahada görevli arkadaşlarımızın denetimini yapıyoruz hem de onları ziyaret ederek yeni yıl mutluluğunu onlarla paylaşmak, mutlu yıllar dileklerimizi iletmek istedik." dedi.