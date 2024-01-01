Düzce'de Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü kutlandı

Düzce'de Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Kaynaşlı İlçe Müftülüğü tarafından Kaynaşlı Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliama dikkati çekerek Müslüman halkların bilinçli davranması gerektiğini belirtti.

Mekke'nin fethiyle ilgili slayt gösterisinin ardından Kur'an kursu ve lise öğrencileri çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu.

Programa, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, Kaynaşlı İlçe Müftüsü Mehmet Usta, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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