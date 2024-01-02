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        GÜNCELLEME - Düzce'de tekel büfesine pompalı tüfekle ateş açan kişi elinden yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekel büfesine pompalı tüfekle ateş açarken elinden yaralanan kişi, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 00:23 Güncelleme: 02.01.2024 - 00:23
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        GÜNCELLEME - Düzce'de tekel büfesine pompalı tüfekle ateş açan kişi elinden yaralandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekel büfesine pompalı tüfekle ateş açarken elinden yaralanan kişi, tedaviye alındı.

        Yeni Mahalle Bahadır Yalçın Caddesi'ndeki tekel büfesine giden E.Ü. ile çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından dışarıya çıkan E.Ü. yanındaki pompalı tüfekle büfeye rastgele ateş etmeye başladı.

        E.Ü, pompalı tüfekten çıkan mermilerden birinin eline isabet etmesiyle yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        E.Ü, olay yeri güvenlik çemberine alındıktan sonra emniyet ekiplerinin gözetiminde ambulansla Akçakoca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, E.Ü'nün tartışma sırasında tekel büfesindeki çalışanlara şişe fırlatması, ardından dışarıya çıkıp pompalı tüfekle iş yerine doğru rastgele ateş etmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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