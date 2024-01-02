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        Başkan Demircan'dan barınakta köpek ölümlerine ilişkin açıklama

        Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, barınakta köpek ölümlerinin yaşandığı iddialarına ilişkin, gece saatlerinde doğum yapan anne köpeğin yavrularından ikisinin telef olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:56
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        Başkan Demircan'dan barınakta köpek ölümlerine ilişkin açıklama
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        Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, barınakta köpek ölümlerinin yaşandığı iddialarına ilişkin, gece saatlerinde doğum yapan anne köpeğin yavrularından ikisinin telef olduğunu bildirdi.

        Demircan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışan ekibin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.

        Sosyal medyada yer alan görüntüleri "istemedikleri durum" şeklinde niteleyen Demircan, daha önce ilçede meydana gelen selde köpek barınağındaki kulübelerin içinin çamur dolması üzerine 20 hayvanı 14 Aralık 2023'te Düzce'deki barınağa sevk ettiklerini anlattı.

        Demircan, 15 gündür barınağa sahipsiz hayvan almadıklarını ancak gelen şikayetler üzerine Saçmalıpınar, Bakacak, Hamamüstü ve Güzeldere köylerinden 20'ye yakın köpeği topladıklarını, il merkezindeki barınağa bırakmak üzere ilçeye getirdiklerini fakat yılbaşı tatiline girildiğinden dolayı geçici olarak burada bakmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

        Hayvanlardan yaşlı çoban köpeğinin gebeliğinin, kilosundan dolayı fark edilemediğine işaret eden Demircan, gece gerçekleşen doğum sonrası 4 yavrudan ikisinin öldüğünü, birine de diğer köpekler tarafından zarar verildiğinden bahsetti.

        Demircan, "öldü" denilerek sosyal medyada paylaşılan beyaz renkteki köpeğin ise tedavisinin sürdüğünü ve sağlıklı durumunun iyi olduğunu bildirerek, "Ekibimizle gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Kedisi ve köpeği olan bir belediye başkanıyım. Bu olayda hizmette kusurumuz olmuştur ama kastımız, art niyetimiz yoktur." ifadesini kullandı.

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