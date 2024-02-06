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        Vali Aslan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin birinci yılı mesajı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:21 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:21
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        Vali Aslan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin birinci yılı mesajı
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aslan, mesajında, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin acısının hala yüreklerde tazeliğini koruduğunu söyledi.

        Geçirilen zorlu süreçte Türk halkının gösterdiği toplumsal dayanışma, azim ve kararlılık, milletin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Aslan, "Depremler nedeniyle kaybettiğimiz canlarımızı unutmak mümkün değildir. Canlarımızın her birini rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu süreçte yaralanan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Aslan, yaşanan zorluklar karşısında her zaman hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız önderliğinde, kurumlarımız arasında en üst seviyede koordinasyon ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, depremden etkilenen bölgelerdeki tahribatın ortadan kaldırılması ve yeniden inşa süreci büyük bir ivme ile sürdürülmektedir. Başta Türkiye Tek Yürek kampanyası olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın çabaları, büyük milletimizin destek ve bağışları, depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına büyük katkı sağlamıştır. Asrın birlikteliğine desteklerini esirgemeyen alicenap Türk Milletine canı gönülden şükranlarımı sunuyorum."

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