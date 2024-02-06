Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Antakya'da depremin yıktığı iş yerini Düzce'de yeniden kurdu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde kebap, fırın ve kasap hizmeti verdiği iş yeri yıkılan Erdal Kuş, ailesiyle yerleştiği Düzce'nin Akçakoca ilçesinde açtığı işletmede yöresel lezzetleri bölge halkına sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antakya'da depremin yıktığı iş yerini Düzce'de yeniden kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde kebap, fırın ve kasap hizmeti verdiği iş yeri yıkılan Erdal Kuş, ailesiyle yerleştiği Düzce'nin Akçakoca ilçesinde açtığı işletmede yöresel lezzetleri bölge halkına sunuyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlere Antakya'da yakalanan Kuş ailesinin Altınçay Mahallesi'nde kaldıkları 11 katlı bina ağır hasar gördü. İlçede Tabakhane mevkisindeki iş yerinde kebap, fırın ve kasap işleten 43 yaşındaki Kuş, dükkanı yıkılınca eşi ve 5 kızıyla Akçakoca'ya taşındı.

        Geldiği ilk andan itibaren halkın misafirperverliği ve yardımseverliğiyle karşılanan Kuş, sıfırdan başlayarak yeniden açtığı iş yerinde Hatay ve Antakya başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'nın yöresel lezzetlerini sahil kentine tanıtıyor.

        Kuş, AA muhabirine, 6 Şubat'ı "kıyametin koptuğu an" şeklinde nitelendirdiklerini, sarsıntının uzun sürmesi nedeniyle kurtulmayı hiç düşünmediklerini dile getirdi.

        Binalarının yıkılmadığını ancak ağır hasar aldığını, afet anında kapıları açılmadığı için 1,5 saat evde mahsur kaldıklarını anlatan Kuş, 7 akrabasını kaybettiği Antakya'dan, 4 gün daha kaldıktan sonra ayrılmaya karar verdiklerini söyledi.

        Kuş, akrabasının vasıtasıyla Akçakoca'ya geldiklerini belirterek, "Sapanca'da teyzemin kızı var, o vesile oldu. 'Akçakoca'da kaynımın evi var, oraya gidin, birkaç ay kafanızı dinleyin sonra ne yapacağınıza karar verirsiniz.' dedi. Antakya'da iş yerimiz yıkıldı, evimiz de ağır hasarlıydı, giremiyorduk. Biz de mecbur buraya geldik." dedi.

        - "Medeniyetler şehri Antakya'mız gözümüzde tütüyor"

        Düzce'de de geçmiş dönemlerde büyük depremler yaşandığını hatırlatan Kuş, "İlk geldiğimizde Allah var herkes elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. Dükkan aradığımızda çok yardımcı oldular, hala da oluyorlar, Allah razı olsun hepsinden. Burası daha önceden deprem gördüğü için onlar neyin ne olduğunu anlıyor." diye konuştu.

        Kuş, Antakya'ya göre Düzce'de et kültürünün çok fazla olmadığına söyleyerek, "İlk açtığımızda herkes 'Kebap burada satmaz.' diyordu. Rızık veren Allah'tır diye yola çıktık, elhamdülillah işlerimiz de iyi. 4-5 sigortalı elemanımız var, hep birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Akçakoca'yı çok sevdiklerini, ilçenin güzel, sakin, şirin bir yer olduğunu ancak memleketlerini çok özlediklerini dile getiren Kuş, "Antakya'mızdan vazgeçemeyiz. Allah kısmet ederse zamanı geldiğinde döneceğiz. Medeniyetler şehri Antakya'mız gözümüzde tütüyor. Elhamdülillah iş olarak iyi durumdayız bir sıkıntımız yok ama özlem var, memleket hasreti farklı." dedi.

        Kuş, ziyaret ettiklerinde Antakya'nın çabuk toparlandığını gördüklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Çok duygulandım. Biz bu kadar çabuk toparlanacağını beklemiyorduk. Hani bazıları diyordu ya, 'Devlet neredeydi?' Devlet ilk günden itibaren oradaydı. Sadece bir yer değil ki 11 şehir yıkıldı. Bir anda herkesin orada toplanması mümkün değildi zaten ama devletimiz elinden geleni yaptı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!

        Benzer Haberler

        Asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları
        Asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerine devam etti
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerine devam etti
        Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta öğrenciler dersbaşı yaptı
        Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta öğrenciler dersbaşı yaptı
        Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta öğrenciler dersbaşı yaptı
        Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta öğrenciler dersbaşı yaptı
        Akçakoca'da balıkçılar şiddetli rüzgarın ardından yeniden denize açıldı
        Akçakoca'da balıkçılar şiddetli rüzgarın ardından yeniden denize açıldı
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir "Mahalle Başkanları Buluş...
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir "Mahalle Başkanları Buluş...