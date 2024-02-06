Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yeni yılın ilk ayında hız kesmedi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk ayında 2 bin 294 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak ayında ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu ifade edildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü bildirilen açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, ocak ayında AB ülkelerine 2 bin 294 ton iç fındık ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon için hazırlıkların nisan ayı itibari ile başlayacağı belirtildi.