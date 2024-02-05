Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta öğrenciler dersbaşı yaptı

        Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta öğrenciler dersbaşı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

        Düzce'de kent genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde 73 bin 547 öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başladı.

        Sabah saatlerinden itibaren aileleri veya servislerle okullara gelen öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından sınıflara alındı.

        Karabük ve ilçelerinde de 200 okulda yaklaşık 37 bin öğrenci, 15 günün ardından okullarına kavuştu.

        Anayasa İlkokulu'nda İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

        Bolu'da 258 okulda yaklaşık 51 bin öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dersini yaptı.

        Kültür İlkokulu'ndaki tören öncesinde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin birinci yılında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, haziran ayında sona erecek eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başladı.

        Zonguldak'ta ise 91 bin 383 öğrenci, tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

        Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta öğrenciler dersbaşı yaptı
        Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta öğrenciler dersbaşı yaptı
        Akçakoca'da balıkçılar şiddetli rüzgarın ardından yeniden denize açıldı
        Akçakoca'da balıkçılar şiddetli rüzgarın ardından yeniden denize açıldı
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir "Mahalle Başkanları Buluş...
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir "Mahalle Başkanları Buluş...
        Düzce'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor
        Düzce'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor
        Düzce´de aynı yerde bir hafta arayla ikinci heyelan
        Düzce´de aynı yerde bir hafta arayla ikinci heyelan
        Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı