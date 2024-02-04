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        Akçakoca'da balıkçılar şiddetli rüzgarın ardından yeniden denize açıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşullarının sona ermesinin ardından yeniden ava çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:58
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        Akçakoca'da balıkçılar şiddetli rüzgarın ardından yeniden denize açıldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşullarının sona ermesinin ardından yeniden ava çıktı.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı olan tek yerleşim birimi Akçakoca'da, yaklaşık 1 haftadır etkili olan kuvvetli rüzgar sona erdi.

        Balıkçıların hava koşullarının düzelmesinin ardından tekrar ava çıkmasıyla, boş kalan tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı.

        Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçıların 1 haftadır kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadığını hatırlattı.

        Hava şartlarının normale döndüğünü, balıkçıların teknelerini tekrar denize sürdüğünü vurgulayan Karakaş, "Kıyı ve trol balıkçılarımız, tekrar aktifleşti. Trol avcılığında mezgit, barbun, kalkan, istavrit, tirsi türü balıklar, kıyı balıkçılığında da yine tirsi, kefal ve levrek tezgahlarda yerini almaya başladı. Balıkçılar, yeni yeni açılmaya başladığı için balık fiyatları biraz pahalı. Hamsi avcılığı hala bölgemizde olmamakla birlikte, hamsi Marmara destekli tezgahlarımızda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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