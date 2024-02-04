Akçakoca'da balıkçılar şiddetli rüzgarın ardından yeniden denize açıldı

Hava şartlarının normale döndüğünü, balıkçıların teknelerini tekrar denize sürdüğünü vurgulayan Karakaş, "Kıyı ve trol balıkçılarımız, tekrar aktifleşti. Trol avcılığında mezgit, barbun, kalkan, istavrit, tirsi türü balıklar, kıyı balıkçılığında da yine tirsi, kefal ve levrek tezgahlarda yerini almaya başladı. Balıkçılar, yeni yeni açılmaya başladığı için balık fiyatları biraz pahalı. Hamsi avcılığı hala bölgemizde olmamakla birlikte, hamsi Marmara destekli tezgahlarımızda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan tek yerleşim birimi Akçakoca'da, yaklaşık 1 haftadır etkili olan kuvvetli rüzgar sona erdi.

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