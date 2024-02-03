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        Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Düzce'de bir restoran çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 02:12 Güncelleme: 03.02.2024 - 02:18
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        Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Düzce'de bir restoran çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

        E.K. Konuralp bölgesinde bulunan bir restoran çıkışında henüz isimleri belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya başladı.

        Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine E.K, karşı taraftan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. E.K, restoran önünde bulunan bir ticari taksiye bindirilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        E.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay sonrası aracı ile bölgeden kaçan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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