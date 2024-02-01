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        Düzce'de uyuşturucu satarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu madde sattıkları sırada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 20:44 Güncelleme: 01.02.2024 - 20:49
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        Düzce'de uyuşturucu satarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu madde sattıkları sırada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çalışma yaptı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu sokak satıcılığı yaptığı belirlenen kadın zanlılar A.B. ve S.N.B'ye il merkezinde suçüstü yapıldı.

        Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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