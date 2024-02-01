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        Düzce´de heyelanlarda 10 köye ulaşım kapandı

        DÜZCE´de Beyköy beldesi ile Akçakoca ilçelerinde 2 bölgede meydana gelen heyelanlar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımın alternatif yollardan sağlanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:28 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:30
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        Düzce´de heyelanlarda 10 köye ulaşım kapandı
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        DÜZCE´de Beyköy beldesi ile Akçakoca ilçelerinde 2 bölgede meydana gelen heyelanlar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımın alternatif yollardan sağlanması için çalışma başlatıldı.

        Kentte önceki akşam etkili olan kar yağışı ve ardından devam eden yağmur nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü köyü yolu ile Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü yolunda dün heyelan meydana geldi. Çınardüzü köyü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle aralarında Samandere Tabiat Parkı'nın bulunduğu Samandere köyüyle birlikte, 8 köyün yolu ulaşıma kapandı. Esmahanım köyü yolundaki heyelan nedeniyle hem bu köye hem de Uğurlu köyüne de ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, 10 köye ulaşımın sağlanması için alternatif yol güzergahları oluşturmak için çalışmalara başladı. DHA)

        DHA-Genel - Türkiye-Düzce / Merkez - Tezcan SOLMAZ

        2024-02-01 14:23:55

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