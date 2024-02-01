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        Uzmanından cilt kanserinin muayeneyle tespit edilebileceği hatırlatması

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özcan, cilt kanserinin düzenli muayenelerle erken teşhisinin mümkün olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:24
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        Uzmanından cilt kanserinin muayeneyle tespit edilebileceği hatırlatması
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özcan, cilt kanserinin düzenli muayenelerle erken teşhisinin mümkün olduğunu bildirdi.

        DÜ'den yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Özcan, deri kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti.

        Çok sık görülmesi, çeşit çeşit olması ve bazılarının iç organlara yayılım göstermemesi gibi nedenlerden dolayı kanser istatistiklerine dahil edilmediğini aktaran Özcan, "Bu türün melanom gibi erken yaşta ölümcül olabilen deri kanserleri de vardır. Bunların ortak özellikleri ise deri muayenesi ile saptanmalarının genelde kolay olmasıdır. Çoğu deri kanseri, deneyimli cilt doktoru tarafından kolayca tanınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Özcan, güneşten gelen ultraviyole ışınlarının deri kanserinin başlıca nedenleri arasında olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Solaryum kullanımı da risklidir. Açık tenli olup kolayca yanan kişiler bu ışınlardan daha kolay etkilenir. Ultraviyole ışınlara bağlı hasarın deride birikici etkileri vardır, yaş ilerledikçe deri kanseri oluşma riski artmaktadır. Bir defa deri kanseri geçiren veya farklı bir organda kanser hastalığı olanlarda da ikincil deri kanserlerinin gelişme riski artmaktadır. İlaç, hastalık veya herhangi bir nedenle bağışıklık sistemi zayıflayan kişilerde de risk artmaktadır. Bu kişilerin, deri kanseri gelişme riskine karşı uyanık olmaları ve ciltlerinde oluşan değişiklikleri takip etmeleri gerekmektedir."

        Doktor kontrollerinin ve korunmanın önemini yineleyen Özcan, "Cildimizin tamamını en azından yılda bir defa kontrol edip yeni oluşan, şekil veya renk değiştiren şüpheli oluşumlar için cilt doktoruna başvurmamız gerekiyor. Deri kanserleri erken teşhis edilebilir. Yeter ki, şüpheli durum olduğunun farkına varılsın ve hekime başvurulsun." ifadesini kullandı.

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