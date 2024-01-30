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        Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Düzce'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 30.01.2024 - 19:19
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        Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Düzce'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde 9 hektar ormanlık alan içinde yer alan Çamlıpınar Göleti çevresinde yaban hayvanlarına yem bırakılması için etkinlik düzenlendi.

        Vali Selçuk Aslan da çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerle doğaya sebze, saman, ot ve yem bıraktı.

        Aslan, özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsünün yoğunlaştığını söyledi. Bu durumun doğada yaşayan hayvanların gıdaya ulaşmasında sorun oluşturabildiğini belirten Aslan, "Bu noktada bir balya saman, kuru otun bile yaban hayatında can kurtarıcı olabileceğini öngörerek herkesi aynı duyarlılık içinde bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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