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        Düzce'de sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile kent merkezinde etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:47
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        Düzce'de sis etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile kent merkezinde etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü.

        Otoyolun Küçük Melen mevkisi ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampalarında sürücüler dikkatli seyretti.

        D-100 kara yolu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolu ve Bahçeşehir mevkisi ile İhsaniye ve Çerkez Taşköprü bölgelerinde de yoğun sis hakim oldu.

        Polis ekipleri, görüşün azaldığı güzergahlarda sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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