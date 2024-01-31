Düzce'de sis etkili oldu Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile kent merkezinde etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile kent merkezinde etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü.

Otoyolun Küçük Melen mevkisi ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampalarında sürücüler dikkatli seyretti.

D-100 kara yolu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolu ve Bahçeşehir mevkisi ile İhsaniye ve Çerkez Taşköprü bölgelerinde de yoğun sis hakim oldu.

Polis ekipleri, görüşün azaldığı güzergahlarda sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısı yaptı.