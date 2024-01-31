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        Düzce'de kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

        Düzce'de kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:37 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:46
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        Düzce'de kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
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        Düzce'de kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.

        Kültür Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Sezin Yarar'dan (63) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, kadından yanıt alamayınca savcılık kontrolünde kapıyı kırarak içeriye girdi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz halde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Savcılık incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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