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        Düzce'de gıda sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında suç duyurusu

        Düzce'de unlu mamuller üreten bir iş yeri hakkında, gıda sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:01 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:01
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        Düzce'de gıda sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında suç duyurusu
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        Düzce'de unlu mamuller üreten bir iş yeri hakkında, gıda sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

        Düzce Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Mergiç Mahallesi'nde unlu mamul işletmesi çalışanı, sabah vardiyasındayken ürünlerle dolu tepsilerin bulunduğu tezgahın üzerine çıktı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından işletmeyi tüm yönleriyle denetledi.

        Gerekli incelemelerin ardından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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