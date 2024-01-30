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        Tezgahtar, çizmeleriyle kurabiye tepsilerinin takılı olduğu rafların üzerinde dolaştı

        DÜZCE´de bir fırında çalışan tezgahtar kadın, pişmeye gidecek olan kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerinde çizmeleriyle dolaştı. Tezgahtar o anları ise sosyal medya hesabında paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:25
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        Tezgahtar, çizmeleriyle kurabiye tepsilerinin takılı olduğu rafların üzerinde dolaştı
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        DÜZCE´de bir fırında çalışan tezgahtar kadın, pişmeye gidecek olan kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerinde çizmeleriyle dolaştı. Tezgahtar o anları ise sosyal medya hesabında paylaştı.

        Mergiç Mahallesi'ndeki bir fırında tezgahtar olarak çalışan kadın, pişmeye gidecek olan üzerleri açık kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerine çizmeleriyle bastı. Kadın o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, `Tezgahtarlıkta ne var Allah aşkına diyorlar ama´ mesajıyla paylaştı. Kadının paylaşımı tepki çekti. Paylaşımın ardından Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri fırına giderek denetim ve inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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