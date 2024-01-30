Tezgahtar, çizmeleriyle kurabiye tepsilerinin takılı olduğu rafların üzerinde dolaştı DÜZCE´de bir fırında çalışan tezgahtar kadın, pişmeye gidecek olan kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerinde çizmeleriyle dolaştı. Tezgahtar o anları ise sosyal medya hesabında paylaştı.

DÜZCE´de bir fırında çalışan tezgahtar kadın, pişmeye gidecek olan kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerinde çizmeleriyle dolaştı. Tezgahtar o anları ise sosyal medya hesabında paylaştı.

Mergiç Mahallesi'ndeki bir fırında tezgahtar olarak çalışan kadın, pişmeye gidecek olan üzerleri açık kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerine çizmeleriyle bastı. Kadın o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, `Tezgahtarlıkta ne var Allah aşkına diyorlar ama´ mesajıyla paylaştı. Kadının paylaşımı tepki çekti. Paylaşımın ardından Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri fırına giderek denetim ve inceleme başlattı.