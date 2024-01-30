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        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:32
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        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

        Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar, Turaplar ve Kızılcık mevkilerinde de sis etkisini sürdürüyor.

        Polis ve Karayolları ekipleri, bölgedeki uygulama noktalarında sürücülere takip mesafesini koruma uyarısında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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