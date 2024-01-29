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        Düzce'de belediye çalışanları maaşlarına yapılan zammı davul zurna eşliğinde kutladı

        Düzce'de belediye çalışanları maaşlarına yapılan yüzde 71 oranındaki zammı davul zurna eşliğinde kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 21:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:38
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        Düzce'de belediye çalışanları maaşlarına yapılan zammı davul zurna eşliğinde kutladı
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        Düzce'de belediye çalışanları maaşlarına yapılan yüzde 71 oranındaki zammı davul zurna eşliğinde kutladı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediyenin merkez binası önünde personelle bir araya geldi.

        Özlü, burada yaptığı konuşmada belediyenin iştirak şirketi BELKA AŞ bünyesinde hizmet veren çalışanların enflasyondan etkilenmemeleri için Hizmet-İş Sendikası Düzce Şubesi ile gerçekleştirilen görüşmelerde mutabakata varıldığını açıkladı.

        Bu çerçevede BELKA AŞ bünyesindeki çalışanların maaşlarına yüzde 71 oranında zam kararı aldıklarını belirten Özlü, "Harcamalarımızın 4 ana kalemi var. Birincisi sizlerin ücretleri. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15’inde Düzce Belediyesi çalışanları maaşlarını alırlar. Bundan sonra da zamanında alacaksınız." ifadesini kullandı.

        Özlü’nün açıklamasının ardından çalışanlar, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

        Yapılan zamla belediye çalışanları arasında en düşük brüt ücret 31 bin 332 lira oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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