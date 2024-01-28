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        GÜNCELLEME - Düzce'de derede kadın cesedi bulundu

        Düzce'de derenin içinde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:44 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:44
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        GÜNCELLEME - Düzce'de derede kadın cesedi bulundu
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        Düzce'de derenin içinde kadın cesedi bulundu.

        Yörük köyünden geçen Kurtsuyu Deresi'ndeki hareketsiz kişiyi gören Ö.K'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce dereden çıkarılan kadın cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat timleri tarafından yapılan araştırmada cesedin 48 yaşındaki Hürriyet Nemutlu'ya ait olduğu tespit edildi.

        Evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta cesedi bulunan kadının otopsisinde herhangi bir darp, cebir veya kesi izine rastlanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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