Düzce'nin sahil bölgesinde rüzgar, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar, Yığılca ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini gösterdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar, Yığılca ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini gösterdi.

Akçakoca'da yaklaşık 1 haftadır devam eden olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyunun 4 metreye ulaştığı ilçede balıkçılar denize açılamadı.

Teknelerini liman içindeki güvenli bölgelere çeken balıkçılar, ağlar başta olmak üzere kullandıkları malzemeleri de Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki kapalı alanlara taşıdı.

Yığılca ilçesinde ise kar yağışı etkili oluyor. Hacılar köyünde sürücüler, yoğun yağış sonrası karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İlçenin yüksek kesimlerindeki köylerde Özel İdare ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.