Düzce´de derede kadın cesedi bulundu (3)
KİMLİĞİTESPİT EDİLDİ
Düzce'de derede cansız bedeni bulunan kadının Hürriyet Nemutlu (48) olduğu tespit edildi. Nemutlu'nun şizofreni hastası olduğu ve intihar ettiği öğrenildi.
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