Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:03 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİMLİĞİTESPİT EDİLDİ

        Düzce'de derede cansız bedeni bulunan kadının Hürriyet Nemutlu (48) olduğu tespit edildi. Nemutlu'nun şizofreni hastası olduğu ve intihar ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu (2) - Yeniden
        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu (2) - Yeniden
        DÜZELTME - "Düzce'de derede kadın cesedi bulundu" başlıklı haberimizin 3. p...
        DÜZELTME - "Düzce'de derede kadın cesedi bulundu" başlıklı haberimizin 3. p...
        Düzce'de derede kadın cesedi bulundu
        Düzce'de derede kadın cesedi bulundu
        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu; yakınları cenazeyi almadı
        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu; yakınları cenazeyi almadı
        Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor