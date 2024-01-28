Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Karayolları ekipleri, D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ile geçişin Düzce kesiminde yer alan Bakacak, Bıçkıyanı, Taşaltı ve Kaynaşlı kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın devamlılığını sağlıyor.

Polis ekipleri de Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan söz konusu güzergahta ring halinde görev yapıyor.

Ekipler, sürücüleri araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları yönünde uyardı.