Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:21 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Karayolları ekipleri, D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ile geçişin Düzce kesiminde yer alan Bakacak, Bıçkıyanı, Taşaltı ve Kaynaşlı kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın devamlılığını sağlıyor.

        Polis ekipleri de Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan söz konusu güzergahta ring halinde görev yapıyor.

        Ekipler, sürücüleri araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 gol var!
        3 gol var!
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün

        Benzer Haberler

        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu (2) - Yeniden
        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu (2) - Yeniden
        DÜZELTME - "Düzce'de derede kadın cesedi bulundu" başlıklı haberimizin 3. p...
        DÜZELTME - "Düzce'de derede kadın cesedi bulundu" başlıklı haberimizin 3. p...
        Düzce'de derede kadın cesedi bulundu
        Düzce'de derede kadın cesedi bulundu
        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu; yakınları cenazeyi almadı
        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu; yakınları cenazeyi almadı
        Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Sulak alandaki endemik bitkiler iklim değişikliği ve dış etkenler nedeniyle...
        Sulak alandaki endemik bitkiler iklim değişikliği ve dış etkenler nedeniyle...