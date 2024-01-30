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        Düzce'de heyelan nedeniyle 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

        Düzce'nin Beyköy beldesinde 6 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:12
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        Düzce'de heyelan nedeniyle 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
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        Düzce'nin Beyköy beldesinde 6 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi.

        İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkisinde toprak kayması sonucu 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanan köy grup yolu kapandı.

        Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını tamamen kapladı, ağaçları devirdi ve elektrik direklerine zarar verdi.

        Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından İl Özel İdare personeli iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açıyor.

        Bu arada, yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle heyelan riskinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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