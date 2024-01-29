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        Düzce'de tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 21:50 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:56
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        Düzce'de tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Akçakoca'dan Düzce istikametine seyreden Suat Kocagöz idaresindeki 67 AAC 979 plakalı kamyonet, Çiçekpınar mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Selim Özdemiroğlu yönetimindeki 81 FE 430 plakalı tıra dorse kısmından çaptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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