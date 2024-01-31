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        Düzce'de uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de üzerinde 2 bin 240 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:27 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:27
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        Düzce'de uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de üzerinde 2 bin 240 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Z.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından zanlının kente geldiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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