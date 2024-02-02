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        Düzce Ovası'nı sis kapladı

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişi ile kent merkezinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:17
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        Düzce Ovası'nı sis kapladı
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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişi ile kent merkezinde sis etkili oldu.

        Bölgede Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kent merkezinde de etkili olan sisle kaplanan Düzce Ovası dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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