Düzce Ovası'nı sis kapladı
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişi ile kent merkezinde sis etkili oldu.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişi ile kent merkezinde sis etkili oldu.
Bölgede Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde de etkili olan sisle kaplanan Düzce Ovası dronla görüntülendi.
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