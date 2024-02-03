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        Haberler Gündem Güvenlik Bayraktar TB3 SİHA yeni testi de başarıyla geçti: 30 bin feet irtifaya çıktı

        Bayraktar TB3 SİHA yeni testi de başarıyla geçti: 30 bin feet irtifaya çıktı

        Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB3 SİHA, Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB3, test kapsamında gerçekleştirdiği uçuşta 30 bin feet irtifaya çıktı. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 01:59 Güncelleme: 03.02.2024 - 02:02
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        Bayraktar TB3 SİHA yeni testi de başarıyla geçti!
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        Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor.

        İlk uçuşunu 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra orta irtifa performans testlerinden geçen milli SİHA, yüksek irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testleri de başarıyla tamamladı.

        30 BİN FEET İRTİFAYA ÇIKTI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        DHA'nın haberine göre; Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 30 bin feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla geçti. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, gerçekleştirilen yüksek irtifa uçuş testi sırasında yüksek irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla tamamladı.

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        TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2024'TE

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı gerçekleştirebilecek.

        İHRACAT ŞAMPİYONU

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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