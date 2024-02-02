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        Tartıştığı sürücünün aracının önüne geçip ani fren yapınca kazaya neden oldu

        DÜZCE´de trafikte seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri ani fren yapınca, tartıştığı sürücü aracıyla, otomobiline çarptı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:50
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        Tartıştığı sürücünün aracının önüne geçip ani fren yapınca kazaya neden oldu
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        DÜZCE´de trafikte seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri ani fren yapınca, tartıştığı sürücü aracıyla, otomobiline çarptı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

        Olay, dün D-655 kara yolunun Düzce mevkisinde meydana geldi. Trafikte iki otomobilin sürücüsü arasında ani şerit değiştirme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücülerden biri, diğerinin önüne geçerek ani fren yapınca otomobiller çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası araçlarından inen sürücüler tartışmayı sürdürdü. Araya giren diğer sürücüler, tarafları sakinleştirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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